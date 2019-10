Santander ya escogió su mujer Cajasan

María Smith Gil Osma es la santandereana que representará al departamento en los premios Cafam 2020.

María Smith creó hace varios años Asociación de Recicladores de Floridablanca (ASOREFLOR) en apoyo a este gremio que en muchas ocasiones es estigmatizado y sobrevalorado.

Con su labor esta mujer berraca ha logrado ayudar a más de 15 familias de recicladores que han querido tener una vida más estable y en el oficio de la recuperación ambiental y de la mañana de esta santandereana lo han logrado.

En Asoreflor trabajan hombres y mujeres que día a día recorren las calles del municipio dulce reciclando latas, cartón, plástico, vidrio y todo objeto que se pueda reutilizar.

María Smith recordó lo duro que fue comenzar desde lo más bajo para llegar a triunfar " "Todos los días le doy las gracias a Dios por haberme dado las capacidades para enfrentar las dificultades y poder sacar adelante esta organización que no sería posible si no hubiéramos empezado de cero trabajando en las esquinas por ahí seleccionando, en donde cada material y/o residuo sólido recolectado representa el sustento diario de nuestras familias. Gracias a esto, no solo estamos ayudando a proteger, cuidar el medio ambiente; también dignificamos y formalizamos la labor del reciclador”.

La mujer Casajan 2019 - 2020 ha contribuido en grande a la región con su impacto positivo a través del reciclaje, pues ha recogido más 2.408 toneladas de objetos reutilizables en 55 conjuntos residenciales del municipio de Floridablanca. Además, su impacto llega a 15 barrios, quebradas, zonas verdes y parques.