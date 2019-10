Aplazan nuevamente fase para delimitar páramo de Santurbán

Por medio de un comunicado el ministerio de Ambiente ha notificado a la comunidad que ha sido aplazado nuevamente el inicio de la fase de concertación para delimitar el páramo de Santurbán.

Según el comunicado, la decisión se toma por petición de alcaldes, personerías y veedurías que solicitan más tiempo para revisar las propuestas entregadas por el gobierno. "Expresando la necesidad de contar con más tiempo para estudiar y analizar la propuesta presentada por el ministerio de Ambiente y Desarrollo de acuerdo con la información recibida durante la fase de consulta e iniciativa" dice el comunicado.

Al respecto, miembros del comité del páramo de Santurbán indicaron que estos tiempos extra permiten que el ministerio realice los estudios hidrogeológicos e hidrológicos para hacer una delimitación justa y en beneficio del agua.

Mayerly López, ambientalista indicó que "nosotros no queremos que esta delimitación se haga a las carreras sino que se haga basada en estudios técnicos y científicos que garanticen que esa delimitación se va a dar en beneficio de la protección del agua y no a favor de la viabilidad de los proyectos de megaminería".

De esta forma sería la segunda vez que se decide aplazar el inicio de la última fase para delimitar el páramo, ya que recordemos se cambió la fecha por las elecciones regionales, por lo que aseguró la ambientalista no estaría listo a finales de este año.