Líder de marchas UIS fue amenazado de muerte

Hoy la comunidad estudiantil de la UIS rechaza la amenaza de muerte que recibió un representante de esta universidad por parte de dos sujetos encapuchados que lo intimidaron con un arma de fuego mientras le advertían que, si seguía participando en las manifestaciones y haciendo activismo acabarían con su vida.

Anderson Arboleda líder de la UIS señaló que "parece que hay una serie de fuerzas oscuras que no están muy desligadas del Estado. Les duele que los jóvenes hoy por hoy no vayan solamente a estudiar si no también vayan a concientizarsepolíticamente, a organizarse.

Lea también: Reforzarán fuerza policial durante Halloween

Recordó que la realización de la marcha de "Las Antorchas" irá hasta las intimidaciones de centro comercial Cacique.

"Esta marcha también es el rechazo hacia todo lo que se ha hecho para intimidarnos. Entonces, pues, básicamente aprovecharemos la movilización para rechazar estás fuerzas oscuras que nos quieren callar" indicó el representante.

Le puede interesar: Primer nombramiento en gabinete del alcalde electo de Bucaramanga

El joven amenazado señaló que ya interpuso las denuncias respectivas y el representante estudiantil indicó que hoy la marcha de "Las Antorchas" se realizará en pro de la libre expresión y la participación de los estudiantes en temas sociales y políticos.