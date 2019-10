Contratistas del búnker de la fiscalía protestan por sus liquidaciones

Seis meses sin pago de sus liquidaciones cumplen los contratistas responsables de la obra del búnker de la fiscalía quienes finalizaron las obras luego de detenerse los pagos. Medio año cumplen sin sus honorarios ni la liquidación.

A cada uno de ellos las deben alrededor de tres millones de pesos y son más de quince obreros que están en las mismas condiciones por lo que han decidido tomar las vías de hecho a través de pancartas.

Gustavo Díaz le dijo a Caracol Radio que “nosotros solamente estamos pidiendo el pago de nuestras liquidaciones, no estamos exigiendo más nada. Hace seis meses que nuestros compañeros, hay un compañero que inclusive salió desde enero y es le fecha y no le han pagado liquidaciones. Desde ayer estamos en un plantón pacifico, nos llamaron y nos dijeron que nos iban a pagar y no nos han consignado nada, no es responsabilidad de la fiscalía sino de las empresas que nos contrataron. A mí me deben dos millones seiscientos cuarenta y siete mil pesos”.

Por otra parte Omar Ríos resaltó que “la inconformidad mía es que no tengo trabajo, y por ser mayor de cuarenta años uno no consigue empleo en la ciudad de Cúcuta, y pues exigiendo el pago. La liquidación mía son dos millones ochocientos mil pesos, por catorce meses de trabajo”.

Por último, Charles Castillo comentó que “hemos tratado este tiempo de comunicarnos con ellos, nos dijeron que nos iban a pagar pero no nos han contestado el teléfono, no nos dicen nada, nadie nos atiende y estamos preocupados por eso”.

Continuarán mientras tanto realizando plantones pacíficos hasta recibir sus pagos. Mientras tanto dicen que el ministerio del trabajo no les ha atendido sus solicitudes.