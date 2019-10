Tensión en Cartagena por protestas de simpatizantes de García y Dau

Simpatizantes del candidato perdedor en las elecciones a la Alcaldía de Cartagena, William García Tirado, protestan en las afueras del lugar donde se realizan los escrutinios para denunciar un supuesto fraude a favor del alcalde electo de la ciudad, William Dau.

Con fotografías, los integrantes del cuestionado aspirante del Partido Colombia Justa Libre aseguraron que hubo una supuesta manipulación clara de los formularios E-14, aumentando los números de los votos que tuvo Dau.

"Yo fui testigo electoral y tengo las pruebas cómo modificaron la votación en favor del alcalde electo. Le pedimos a la Registraduría que haga un reconteo porque aquí hay fraude contra la ciudadanía que sufragó cansada de la corrupción", aseguró Anis Altamiranda, simpatizante de García Tirado.

Simultáneamente en el mismo lugar, seguidores de William Dau, también se concentraron con pancartas, parlantes y arengas para denunciar un presunto "chocorazo" o alteración de los resultados arrojados en las urnas el 27 de octubre.

"El pueblo votó transparentemente derrotando a las maquinarias y casas políticas tradicionales. Ellos quieren seguir en el poder para robarse la plata de nosotros, no vamos a permitir que destruyan la voluntad del pueblo", expresó Sofía Montoya, simpatizante de William Dau.

El alcalde electo de Cartagena hace presencia en el lugar de los escrutinios y pidió a sus seguidores no dejarse provocar. "Los de García Tirado quieren eso, no se dejen provocar, no queremos sangre. El pueblo está con Dau", puntualizó enérgicamente.

A esta hora un gran número de miembros de la Policía Metropolitana custodian la protesta y el lugar de los escrutinios, con el fin de evitar alteraciones de orden público.