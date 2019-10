Candidato denuncia haber sido objeto de atentado

Fue contra José Antonio Becerra concejal electo del municipio de Valle de San José quien denunció que fue víctima de un ataque al parecer por parte de un excandidato a la alcaldía del municipio en diálogo con Caracol Radio, el corporado indicó que como pudo salió del vehículo y huyó.

"Se acerca como se ven en los vídeos donde las cuatros sujeto se acercan a buscarme y le parten los vidrios y yo tengo que salir corriendo en un taxi y gracias a Dios puede salir ileso de este atentado" manifestó el concejal Becerra.

¿Qué dice el concejal acusado de liderar este supuesto atentado?

El excandidato a la alcaldía y ahora concejal del Valle de San José señaló que el concejal involucrado y sus simpatizantes estaban en estado de embriaguez producto de la celebración de la victoria, lo que generó el intercambio de insultos y agresiones verbales. Negó querer haber maquinado un atentado contra el concejal José Antonio Becerra.

"Yo tengo que ir al pueblo al día siguiente para reclamar mi credencial de concejal y el grupo del señor Becerra me vio pasar y ahí estaban de celebración, al verme pasar lo vieron con una ofensa. Salí yo del pueblo, me siguieron y me comenzaron a perseguir y me bajé y le comencé a reclamar. En ese momento mi hijo y el conductor al presenciar el hostigamiento de los hombres hacia mí le partieron los vidrios a una de las camionetas. El concejal se baja del carro ebrio, por que no le convenían la pruebas de alcoholemia y se fue".

El concejal José Vicente Porras señaló que por este hecho ya hay varias denuncias instauradas en la Fiscalía por persecución política y agresión.

Sin embargo, este es el segundo ataque en menos de un mes. En el primero el concejal José Antonio Becerra había recibido un disparo en la cabeza que lo mantuvo por varios días en delicado estado de salud.