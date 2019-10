Primer nombramiento en gabinete del alcalde electo de Bucaramanga

Continúa el empalme del alcalde electo de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas y en las últimas horas ha anunciado el primer nombramiento para su gabinete.

Se trata de la actual secretaria de educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda quien continuará en su cargo por los próximos cuatro años ya que el alcalde electo ratificó su continuidad.

"Tuvimos una reunión con el alcalde electo, el saliente y los rectores de la ciudad y durante esa reunión me ratificó en el cargo. Por una parte de refleja el compromiso serio que tiene el nuevo alcalde con la educación y es un reconocimiento a la gestión que se hizo en esta administración y bueno he aceptado por que considero que seguiremos aportando y administrando de la mejor manera de esta cartera" señaló la jefe de esta cartera.

Este es el primer nombramiento que realiza el alcalde electo de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas tan solo a tres días de haber ganado esta aspiración.