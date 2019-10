Financiera Comultrasan destina más de 2.300 millones para educación

Con éxito se firmó el convenio marco de cooperación entre Financiera Comultrasan y la Universidad Industrial de Santander –UIS, mediante el cual la cooperativa destinará 1.000 millones de pesos para carreras universitarias a cursarse en dicho claustro educativo.

Fiel a su sentido de Responsabilidad Social cooperativa, Financiera Comultrasan continúa desarrollando estrategias de fortalecimiento de la educación superior. Es por esto que el 29 de octubre de 2019 firmó un convenio de cooperación con la Universidad Industrial de Santander, “las cooperativas tenemos un régimen especial que hemos orientado a potenciar el talento humano que hay en la región; destinamos una buena cantidad de recursos para apoyar con becas a estudiantes de diferentes calidades en regiones que nos permitan que quienes no tienen facilidad de acceso por dificultades económicas, puedan encontrar un apoyo de la Financiera Comultrasan”, comentó Jaime Chávez Suárez, Presidente Corporativo de Financiera Comultrasan.

El apoyo educativo es canalizado a través de instituciones de educación superior en Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cesar. Financiera Comultrasan ha destinado más de 2 mil 300 millones de pesos a becas en educación superior (solo en el 2019), distribuidos entre las diferentes universidades, incluida la UIS (con quien canalizará 1.000 millones de pesos).

“Este convenio nos va a permitir que la Financiera apoye los 10 u 8 semestres, según corresponda, para que nuestros estudiantes –fundamentalmente de provincias- que no tengan recursos, se olviden de la parte económica y se dediquen solamente a estudiar. En contrapartida la universidad se compromete a hacerle seguimiento especial a los chicos para que rindan académicamente y darle el apoyo de bienestar que tiene la universidad en residencia o comedores para que no tengan ningún problema y puedan de esta manera ser estudiantes y egresados exitosos para el bien del departamento”, comentó Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander.

Financiera Comultrasan toma la iniciativa de renovar este convenio con la Universidad Industrial de Santander –UIS- apuntando a fortalecer el crecimiento y desarrollo profesional de la persona interesada en robustecer su espíritu académico y amparada bajo el acuerdo del artículo 11 de la ley 79 de 1988, donde se deja establecido que el sector cooperativo podrá asociarse con entidades de otro carácter jurídico encaminado siempre al cumplimiento de su objetivo social. Al respecto, Orlando Rafael Ávila Ruiz, Presidente Ejecutivo de la cooperativa comenta: “en Financiera Comultrasan consideramos que la educación es el factor más importante para aportar al bienestar social y al crecimiento económico que le apunta a la disminución de la desigualdad, de la inequidad y la pobreza presente en el mundo”.

Por su parte, Lesly Yuliana López Villamizar, beneficiada sede UIS, Málaga Santander, puntualizó: “para mí significa muchísimo, si Financiera Comultrasan no me hubiera otorgado esta beca yo no estuviera estudiando en estos momentos, tendría que haber pospuesto mis estudios, ahorrar para iniciar y trabajar para poder estudiar (…) es una oportunidad muy bonita, espero que Financiera pueda seguir ayudando a muchos más jóvenes con solidaridad”.