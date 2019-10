Al borde del colapso fundación que ayuda a migrantes

Un S.O.S lanzó la fundación Entre Dos Tierras que atiende a la población venezolana que llega a la ciudad de Bucaramanga, después de que se declararan en crisis económica.

Adriana Parra integrante de esta ONG señaló que no han encontrado el apoyo de organismos internacionales y evidencian el abandono del gobierno.

Lo más preocupante manifiesta Parra es que según indicadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, la salida inmigrantes del vecino país va en aumento e incluso en los próximos 4 años podría alcanzar los 7 millones de venezolanos migrando.

"Brindamos asesorías jurídicas, migratorias, los acompañamos en las rutas, para lo que necesitamos insumos comida, agua, medicamentos, igual que cualquier empresa que hay un punto en que llegan a la quiebra pues sí, también les pasa lo mismo a las empresas que no tienen lucro, pero que tenemos gastos fijos" manifestó.

La Adriana Parra hizo un llamado a toda la ciudadanía y a las empresas para que aporten a esta causa social. " Lo ideal sería que visitaran la sede de la fundación que estamos en la calle 18 - 28 56, San Alonso y presenciaran realmente nuestro trabajo".

La fundación entrega entrega de 600 a 800 raciones de comida diarias y los gastos mensuales llegan al 1.583.000 de pesos pero ya no tienen más recursos y están al borde del colapso.