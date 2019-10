Denuncian que la fuerza pública viola los DD.HH. en Bucaramanga

A través de un comunicado, la Asociación de Profesores UIS, Asprouis denunció que se han presentado abusos de la fuerza pública durante las manifestaciones de estudiantes en Bucaramanga.

De la última marcha, el profesor César Roa señaló que un estudiante perdió su ojo derecho tras el impacto de una bala de goma, además, dejó nueve heridos graves por inhalar gas lacrimógeno, ser golpeados con perdigones y por la policía.

"No se está garantizando el derecho a la protesta social. Hay una violación sistemática del derecho a la vida, de los derechos humanos. Pedimos que se investigue cómo se están manejando los protocolos para el uso de armas porque en la ciudad son muchas las violaciones que comete la fuerza pública" manifestó el docente UIS.

El próximo jueves 31 de octubre se espera que más de 3 mil estudiantes salgan nuevamente a marchar por las calles de Bucaramanga, entre otras cosas por ese abuso de la fuerza pública durante las protestas no sólo en la capital santandereana si no en todo el país.