Por evitar ser arrollado se subió al capó de un carro en movimiento

Edwing Vargas es el protagonista del video que se ha hecho viral en redes sociales donde se ve al hombre montado en el capó de un carro en movimiento en Bucaramanga.

Caracol Radio habló con Vargas quien denunció que el hecho se dio porque evitó que el conductor de placas HDQ 695 lo arrollara, luego de que él estuviera cruzando la cebra por la calle 32 con carrera 27 y el vehículo subiera por la misma calle e hiciera el giro a la izquierda para seguir hacia la carrera 27.

"Casi me mata. El carro paró cuando yo iba cruzando la cebra, pero como a los dos o tres segundos, arranca y yo estoy ahí enfrente si yo no me subo al capó el carro me termina atropellando y yo creo que pasa por encima mío".

Ewdwing Vargas manifiesta que duró subido en el capó cerca de un minuto lo que le permitió al vehículo avanzar al deprimido y luego llegar al Boulevar Bolívar hasta la carrera 25 donde allí hace el video que se volvió viral.

"El conductor bajó el vidrio, pero pues yo lo que le dije fue muchísimas gracias por su paseo. Yo lo identifique era un hombre más o menos de 45 - 50 años", indicó que no intercambió palabras con esta persona.

El joven no resultó lesionado después del suceso insólito presentado el día domingo durante la jornada electoral del 27 de octubre.