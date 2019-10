Ramiro Barragán: No me cabe la dicha en el corazón

Ramiro Barragán gobernador electo de Boyacá se declaró feliz y agradecido por el respaldo de más de 396 mil ciudadanos que lo eligieron como el nuevo mandatario de los boyacenses.

¡Hoy dejo de ser un candidato, para ser el gobernador de todo Boyacá! Gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo de trabajo y a los cerca de 400 mil boyacenses que creyeron en nuestro Programa de Gobierno. pic.twitter.com/kjjyGxX85T — Ramiro Barragán (@RamiroBarraganA) October 28, 2019

“Sentíamos un fervor muy grande en las calles, en las ciudades cuando me paraba en los semáforos a entregar mi publicidad, veía que todo el mundo estaba ilusionado y sabíamos que nos iba a ir bien, pero la verdad creo que fue un trabajo espectacular y fue un apoyo fundamental, no me cabe la dicha en el corazón de saber que tanto boyacense confía en nosotros y de saber que hay tanta gente ilusionada y cree en nuestra propuesta y por eso tenemos que trabajar cada día más duro”.

Destacó el apoyo que recibió en más de 110 de los 123 municipios del departamento. “Es un tema muy bonito, cada que íbamos a los municipios veíamos el fervor de la gente, pero también sentía yo que muchos boyacenses en general en casi todos los municipios salían a nuestro encuentro esperanzados en que este proyecto que lleva andando hace cuatro años consignara. La gente entendió que el mejor camino es gobernar visitando las comunidades de llegar con presupuesto y con obras a las comunidades”.

Reconoció que el reto que le espera es grande. “Yo creo que el reto es grande, para mí se convierte en algo muy duro, pero tengo que con cariño trabajar por Boyacá, para que esas casi 400 mil personas que votaron por mi sientan que eligieron bien y sientan que encuentran en Ramiro Barragán un líder que va a seguir llevando a Boyacá por el mejor camino para seguir avanzando por esta tierra”.

Confirmó que esta semana arranca el empalme. “Por normatividad y además porque es importante que se empiecen a conocer todos los procesos, empezaremos nuestra tarea de empalme, estaré esta semana revisando quiénes me apoyaran en ese trabajo, pero indudablemente creo que hay un buen ambiente para entender lo que se viene haciendo en el departamento, los retos que quedan por seguir y por supuesto lo que tenemos que seguir construyendo entre todos los boyacenses”.

El gobernador electo destacó que tendrá el apoyo de 8 diputados de los partidos que lo avalaron, cinco de la Alianza Verde y tres del partido Liberal.