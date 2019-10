Tensión por resultados electorales en Calamar y Achí, Bolívar

Encapuchados se tomaron las aulas donde tuvieron lugar los comicios en el municipio de Achí- Bolívar, y prendieron fuego contra el material electoral.

Caracol Radio conoció a través de algunos testigos, que los hechos se registraron por una disputa entre los candidatos Yeimis Rojas Rojas y Juan Carlos Becerra, quienes luchan por el primer cargo de esa población.

Al parecer, un sorpresivo cambio en los resultados que dan a Becerra como ganador de la contienda con 5854 votos (informadas más de 86.88% de las mesas), produjo la reacción airada entre varios pobladores que atacaron la sede institucional. Los hechos generaron un refuerzo a la vigilancia, e incluso, la participación del Escuadrón Móvil Antidisturbios para mantener el orden.

Se dice que en la vereda de Puerto Venecia, hay unos tarjetones que están guardados, pero que quieren quemar.

Piden garantías en Calamar

El tema en el municipio a orillas del río Magdalena no ha sido menor, teniendo en cuenta que han denunciado inconsistencia durante el desarrollo del debate electoral donde Alejandro Mario de Jesús Arrázola (5065 votos) y Alexander Enrique Ochoa Villalba (4989 votos), pelean la alcaldía con una diferencia que no supera los 100 sufragios. Por ejemplo, algunos ciudadanos aseguran que circularon bajo las propias mesas tarjetones marcados, y hubo irregularidades en las planillas donde aparecían los números de cédulas y los nombre no.

“Nos inquieta que en un pueblo donde esperábamos menos votantes, sufragaron las 14 mil personas que hacen parte del censo. Llamamos la atención de la Registraduría porque en Calamar se están dando una gran cantidad de irregularidades que ponen en riesgo el proceso”, manifestó un habitante que pidió reserva de su nombre.