"Barranquilla escogió bien": alcalde Alejandro Char

El alcalde Barranquilla Alejandro Char se refirió a los resultados de las Elecciones 2019 en las que Jaime Pumarejo fue elegido como el próximo mandatario de la ciudad. El mandatario de los barranquilleros destacó el triunfo de Pumarejo, al asegurar que "Barranquilla escogió bien" porque sabe que éste conoce bien la ciudad.

"Escogieron a una persona que conoce, que ha estado conmigo desde el primer día cuando yo llegué a la Alcaldía en el 2007. Barranquilla no se equivoca, Barranquilla no se pone a estar hablando que si izquierda o que si derecha, Barranquilla estaba en el suelo y ahora va para arriba y no la detiene nadie" dijo el alcalde Alejandro Char.

El mandatario se refirió también a la elección de la gobernadora electa, Elsa Noguera, a quien dijo venir de una administración eficiente que la gente reconoció y por eso también la eligió.

Por su parte el electo alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo dijo que su elección es la continuidad de un modelo de gobierno que busca recoger lo que se ha venido haciendo y pretende consolidar lo que viene para el futuro de la capital del Atlántico