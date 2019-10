Gobernador resaltó captura de El Montañero, cabecilla de "Los del Mesa"

Luis Rodrigo Rodríguez o Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido el mundo como criminal “El Montañero”, es señalado de ser el máximo cabecilla de la banda delincuencial los del Mesa, que delinque en gran parte del municipio de Bello y el norte del Valle de Aburra, el mismo grupo que en los primeros meses de año libró una cruenta guerra con sus enemigos de la banda ilegal de Pachely, lo que incremento el número de homicidios solo en unos pocos meses hasta en un 178 % más que el mismo periodo del año anterior, la intención del cabecilla era apoderarse de las rentas criminales de la zona de sus enemigos.

Esta persona, también un prontuario criminal bastante amplio, por lo que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, resaltó el trabajo de las autoridades es un golpe contundente contra la criminalidad en esa zona del valle de Aburrá y que en su momento generó amenazas, homicidios e incluso desplazamiento intraurbano.

“Yo creo que ese es otro hecho importante que muestra que el Estado tiene que ser invencible. No podemos flaquear, no podemor ser débiles, todos los días hay que luchar, para que tanto los ciudadanos de bien como los ciudadanos del mal como los del bien, entiendan que al Estado no lo pueden vencer” recalcó el gobernador.

Alias el montañero, quien fue capturado en una finca del municipio de Aranzazu en el departamento de Caldas, también hacia parte del cartel de los delincuentes más buscados del valle de Aburrá y del cuerpo colegiado conocido como la Oficina.

Este hombre, según la policía, tiene tres cédulas originales, es decir tres identidades, hasta el momento se conocen dos, Luis Rodrigo Rodríguez o Gustavo Adolfo Pérez Peña, la tercera, también tiene antecedentes judiciales.