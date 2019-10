“Elecciones en Cartagena iniciaron con fallas logísticas”: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) dispuso de un equipo de 70 observadores, incluyendo un observador internacional que están cubriendo el 45% de los puestos de votación de Cartagena y además hay cinco vehículos itinerantes recorriendo las zonas más críticas.

La Registraduría dispuso de 47 nuevos puestos de votación para Cartagena que están operando por primera vez, por lo que se recomienda a la ciudadanía salir a ejercer su derecho al voto a tiempo para evitar congestiones en horas previas al cierre de los comicios.

De acuerdo con las primeras observaciones hechas por la Misión de Observación Electoral (MOE) durante toda la jornada de la mañana, en el 55% de las mesas observadas, no estaban presentes los seis jurados reglamentarios al momento de la apertura.

Lea también: MOE reporta presuntos hechos irregulares en puntos de votación en Cartagena

Ademásm, durante el inicio de los comicios en el 48% de las mesas había testigos electorales portando distintivos de campañas, pese a que se prohíbe el uso de publicidad en los puestos de votación. El 20% de los jurados de votación de las mesas observadas estaban portando publicidad o distintivos de campañas al momento de instalación de las mesas.

De igual forma la MOE reportó que en el 36% de las mesas observadas no tenían testigos electorales al momento de la instalación. Y en el 22% de las mesas de votación no estaban completos los funcionarios que integran las mesas de justicia.

La jornada electoral en Cartagena inició con alteraciones de orden público en los puestos de votación Playas de Acapulco y la institución Educativa Ciudad de Tunja sector Camino del Medio, debido a las aglomeraciones de votantes, quienes pedían que los dejaran entrar a las mesas de votación pese a que el lugar se encontraba en condiciones de hacinamiento.

La MOE alertó de fallas logísticas por parte de la Registraduría, debido a las condiciones precarias de algunos puestos de votación que impiden el desarrollo adecuada de la jornada. De manera particular se encuentran dificultades serias en la Fundación Universitaria Los Libertadores, donde no hay baños habilitados para Jurados o Autoridades, y el Centro Cultural Las Palmeras, que tiene un gravísimo hacinamiento y no hay abanicos.

Según el equipo de observadores, el 1 de cada 3 mesas observadas de las mesas no cuentan con las condiciones mínimas para el correcto desarrollo de las elecciones.

La MOE Cartagena ha solicitado a las autoridades tener mayor control con el ingreso de las personas que acompañan a los adultos mayores o a la población en condición de discapacidad.

“Hemos observado que de manera sistemática los acompañantes son quienes finalmente están marcando el tarjetón. También se ha hecho un llamado de atención a que se controle el transporte de votantes, que pese a no ser una actividad ilegal, puede ser parte de un comportamiento sistemático de corrupción al elector”, sostuvo la MOE en su comunicado.

Los observadores están haciendo un seguimiento especial a los puestos de votación que tuvieron una inscripción masiva durante las semanas de zonificación, como la Institución Educativa Playas de Acapulco, el colegio Santa María y la Institución Universitaria Los Libertadores.