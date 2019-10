Autoridades continúan la búsqueda de aspirante al concejo de Chinácota

Hay desconcierto al interior de la familia de Harold Henao, candidato al concejo del municipio de Chinácota por parte del partido Colombia Humana, el aspirante a la corporación desapareció en el municipio de Los Patios cuando llevaba su vehículo al taller.

Johana Rubio, su esposa, aseguró a Caracol Radio "la última vez que logramos tener comunicación con él, me envió una nota de voz cuando estaba en Los Patios, me dijo que estaba en el taller y que iba a hacer otra diligencias, después de ahí no volvimos a saber de él".

"Nosotros somos comerciantes independientes, él propuso su nombre al concejo pero no ha tenido problemas, las personas que lo hayan visto o sepan de él su pueden comunicar con nosotros o con la policía". Señaló

Los familiares han pedido a quien tenga información del paradero del aspirante al concejo Harold Henao dar aviso a las autoridades.