La alcaldía aún no autoriza el ingreso de las familias al edificio Atalaya

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitó la unidad residencial Atalaya que tiene dos edificaciones de 248 apartamentos evacuados por fallas estructurales en una de las columnas. El mandatario recorrió el lugar y recibió el reporte actualizado de los ingenieros del Dagrd y la constructora Soluciones Civiles, de cómo avanza el trabajo de análisis de la estructura y por el momento indican que permanece estable.

Pese a esto la orden del primer mandatario es no permitir el ingreso de las familias a los edificios, por lo menos por ahora, argumentó, que primero es la vida y que aún no hay condiciones de seguridad para las personas que requieren ingresar por los documentos de identidad, medicamentos, entre otros elementos de primera necesidad.

“Y hasta que yo como alcalde no tenga certeza absoluta de que no existe riesgo de colapso, no entra una sola persona al edificio, aquí lo primero es la vida, aquí lo primeros es la gente”, recalcó el alcalde Gutiérrez.

El mandatario también se reunió con las directivas de la constructora Soluciones Civiles y les solicitó atender y acompañar a las familias afectadas con esta emergencia, además, explicó, que está a la espera de un informe que indique el camino a seguir para tomar decisiones de fondo.

“Hay unos informes que se están preparando de parte de técnicos de la alcaldía que haciendo un análisis estructural del edificio y de los elementos que puedan haber fallado, cuáles son las causas, cuáles son las soluciones, si es que las hay. También, de parte de la constructora y también de parte d externos, porque, es que aquí tenemos que estar es seguros, precisamente de cuáles son los pasos a seguir”, agregó el mandatario.

Dijo también, que se tomarán el tiempo que sea necesario para esto, pero también espera que sea lo más rápido posible para sacar de la incertidumbre a los setecientos afectados.