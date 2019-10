Junta directiva de Hidroituango cuestionó credibilidad de EPM

Varios cuestionamientos fueron hechos a EPM durante la más reciente junta directiva de la Sociedad Hidroituango con relación a los documentos que Empresas Públicas de Medellín ha entregado sobre la construcción de la galería alternativa de desviación o túnel número 3, el cual se taponó y causó la contingencia en la megaobra en abril del 2018.

Los detalles de la reunión a la que asistieron, socios, dueños y constructores de la generadora de energía, fueron revelados por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien explicó que a EPM le hicieron duros cuestionamientos con base en cartas y documentos que en plena junta dio a conocer la Sociedad Hidroituango que dejarían al descubierto que “EPM ha mentido al querer eximir su responsabilidad como constructor del túnel de desviación del río Cauca”.

De acuerdo con Pérez Gutiérrez, EPM había dicho que el citado túnel tiene errores en el diseño original lo cual fue controvertido por la Sociedad Hidroituango al poner de presente que ese túnel no estaba en los diseños originales.

“Epm está diciendo mentiras porque el túnel 3 no estaba en los diseños originales, se lo inventó EPM y fracasó, por eso la sociedad Hidroituango está reclamando los perjuicios por haber demorado la obra y porque EPM se metió en un proyecto que no estaba acordado cuando se firmó el convenio, hemos tratado de insistir en esto”, precisó el gobernador.

Inclusive la Sociedad Hidroituango descubrió un documento que hace tiempo firmó EPM en donde confirmaron que iban a construir el túnel de desviación bajo su responsabilidad así, en ese momento, no tuvieran licencia ambiental ni los diseños definitivos.

“Epm insiste en que no tienen responsabilidad y eso llevó a una discusión agria porque con mentiras no se puede. Es muy triste que una entidad pública se trate de defender con mentiras”, añadió Pérez Gutiérrez.

Frente a esto la aseguradora Mapfre informó, según el gobernador, que si se comprueba que el túnel se construyó sin cumplir con los requisitos de diseños y permisos ambientales, podrá revertir su decisión de pagar por los daños causados.

“En la misma junta se leyó una carta donde EPM le decía a la aseguradora Mapfre que ellos no eran constructores sino el coordinador y eso es un mentira, EPM sí tiene un contrato como constructores y esas certificaciones no se pueden dar, porque la junta de Hidroituango se entiende directamente con EPM, que es el constructor. Ese tipo de declaraciones y certificaciones que EPM entregó a los aseguradores trajo una discusión muy agria en el sentido en que no son ciertos gran parte de los documentos entregados por EPM”, añadió el Gobernador Pérez Gutiérrez.