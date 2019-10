Cobran excesivas sumas de dinero a quienes pasan por las trochas

La frontera se abrirá el próximo domingo a las cuatro de la tarde, tal como lo establece las medidas adoptadas por el gobierno nacional para garantizar la seguridad y evitar cualquier situación irregular que se pueda presentar durante el proceso electoral.

Mientras tanto miles de personas cruzan a través de los caminos irregulares conocidos como trochas, trayectos entre dos y hasta tres kilómetros de zonas boscosas, donde los peligros del terreno y la inseguridad protagonizada por los grupos delictivos dominan las rutas del contrabando.

La delincuencia cobra sumas de dinero que oscilan entre los cincuenta mil y ciento cincuenta mil pesos dependiendo de la zona donde quiera pasar los colombovenezolanos.

Caracol Radio habló con uno de estos viajeros quien narró que “están cobrando mucho, no tengo ciento cincuenta mil pesos para pasar, estoy solo y con mucha maleta y me parece peligroso, yo no tenía la menor idea de esto. Ahora no sé de dónde voy a pasar la noche porque no tengo familiares, amigos ni nadie conocido”, resaltó.

Mariana Leal, es una de estas viajeras que desconocía sobre el cierre de frontera y pese a llevar un gran número de maletas ha indicado que realizará la travesía “a veces nos cobran entre treinta, cuarenta, hasta cincuenta mil pesos, otras veces más”, señaló.

Por último, uno de estos trocheros le explicó a este medio que “como estos días han sido días de lluvia, el paso por la trocha se ha hecho más peligroso, más resbaladizo y a veces se pone feo por la crecida del río Táchira, entonces hay que cobrarle a las personas más para trasladarlos por zonas que sean un poco más segura”, explicó uno de estos trocheros, como comúnmente son conocidos los hombres encargados en el paso de mercancía y personas a través de estos caminos ilegales.