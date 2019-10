Habilitan canal humanitario por cierre de frontera

Varios funcionarios del Instituto departamental de salud, migración Colombia y la policía nacional son quienes reciben a los pacientes con enfermedades terminales y otras patologías que llegan desde Venezuela pese al cierre de fronteras que inició el jueves y se extenderá hasta el domingo a las cuatro de la tarde.

Mariela Torrado, pasó con su hija en silla de ruedas y en medio de la soledad del puente internacional Simón Bolívar fue recibida por las autoridades colombianas y los organismos de seguridad que hacen vida en esta zona, esto fue lo que le contó a Caracol Radio “me dejaron pasar rápido, me dijeron allá en el lado venezolano en la guardia que ellos no tenían nada que ver que era aquí en el lado colombiano por las elecciones, llegué hasta migración Colombia y mostré los documentos de la niña y me dijeron que no tenía problemas para pasar porque era admitido en la excepción por ser un caso particular”.

Explicó que “mi caso es especial, mi hija tiene parálisis cerebral, y es una niña que convulsiona, anoche me presentó fiebre, vómito y entonces está muy congestionada, la llevo al médico para pasarla por urgencias”.

Los permisos excepcionales se brindan desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, horas en las que el gobierno venezolano tiene permitido el traslado de personas a través de los pasos binacionales.