“En blanco estamos y seguimos favoreciendo la maquinaria”: Yolanda Wong

La candidata a la Alcaldía de Cartagena por el Partido de la U, Yolanda Wong Baldiris, confía en que para estas elecciones el abstencionismo tendrá una reducción significativa e invita a participar de la jornada electoral del domingo.

“Este es un momento donde todos los cartageneros, así como digo a veces en mi cuña, que a los hombres y mujeres a los que están indecisos tenemos hoy la oportunidad de cambiar la historia y eso hace que hoy llamemos a ese cartagenero de a pie que lo escuchamos, así como lo hemos hecho en campaña, puerta a puerta, barrio a barrio, diciéndoles ustedes son importantes.”

Frente al voto en blanco invita a quienes han optado por esa iniciativa a que reconsideren, porque tendría que alcanzar la mitad más uno para repetir elecciones en Cartagena y dejaría a la ciudad en una nueva incertidumbre política.

“Creo que lo del voto en blanco es respetable yo he hecho una campaña de respeto a pesar de todo los ataques que me han hecho, porque creo que es un valor importante para que Cartagena tome un nuevo rumbo para decirles que hoy existe una candidatura que es la de Yolanda Wong, qué significa el cambio, que ha sido una campaña ciudadana donde la ciudadanía es la gran maquinaria empoderada como lo exige la nueva forma de hacer política y la invitación es a que voten por Yolanda y no voten en blanco, en blanco estamos y seguimos favoreciendo la maquinaria y los financistas que definitivamente quieren robarse a Cartagena.”

Frente a los ataques que ha tenido su campaña, ha explicado que la ley y la jurisprudencia les ha dado la razón frente a los señalamientos.

“La verdad fue que montaron una campaña negra frente a mí imagen, gracias a Dios a la justicia divina y al Consejo Nacional Electoral nos dieron la razón y quedó claro para todos los cartageneros que no existe ningún tipo de inhabilidad. Se trataba de una estrategia política de otras campañas a los cuales también respeto y le pido a Dios que los bendiga, pero no pueden confundir al elector primario y fue una técnica para tratar de derrotarme.”