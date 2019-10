"Estaban pidiendo un millón de dólares por mi", dijo Leonardo Moreno

Leonardo Moreno, coordinador Político de la campaña de la candidata a la Alcaldía de Jamundí, Valle, Marleny Muñoz, por el partido Liberal, quien había sido secuestrado el pasado 16 de septiembre, fue recibido con abrazos y llantos, especialmente el de su pequeña hija.

Gracias a Dios fueron las palabras de Leonardo y su familia luego de la liberación que tardó todo un día de operación dijo el General Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Leonardo dijo que estuvo encadenado a un árbol, y que solo pensaba en su familia “siempre soñé con el abrazo de mi hija, de mi esposa y mis papás”.

Relató lo que siente luego de haber pasado por el secuestro, “tristeza de corazón cómo en el país las noticias falsas hacen estas cosas y desafortunadamente el chisme puede provocar todo este llanto, gracias al Gaula, las palabras se quedan cortas”.

Dijo que cuando salió la noticia de un millonario contrato no le hizo caso, aunque su esposa le llamó la atención “yo le dije a mi esposa que al bagazo poco caso, pero estos grupos no se colocan a pensar eso, creían que yo estaba tapado en plata, creían que yo era el gerente de la campaña de la doctora Muñoz, y estaban pidiendo un millón de dólares por mí”.

En cuando a las personas que lo tenían secuestrado expresó: “de las cuatro personas que me tuvieron en cautiverio, no se su nombre, no vi nunca sus rostros siempre tuve buen trato, buena comida”.

De esta amarga experiencia, dice que ahora valora más la libertad, más después de tener los pies encadenados por tanto tiempo y no poder moverse y que nunca había sentido tanto miedo como el que le producía no volver a ver a su familia.

Por último Mauricio Moreno hizo un llamado a la conciencia de lo que se suben a las redes sociales noticias falsas, pues nunca se sabe hasta dónde pueden afectar la vida de cualquier persona estas publicaciones, esto genera muertes, secuestros, dolor, odios.