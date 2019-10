Medellín acogerá sede de los premios más importantes del cine colombiano

Por primera vez en Medellín, el próximo 9 de noviembre se adelantará en Plaza Mayor, la versión VIII de los Premios Macondo, un reconocimiento a la excelencia artística, técnica y narrativa de la cinematografía del país.

El gobierno de la capital antioqueña busca que la ciudad se consolide como un destino atractivo para la producción audiovisual, se fortalezca el talento local y se promocione como una locación para rodajes de todo tipo.

Es por ese motivo será sede de los Premios Macondo, además por sus avances en el apoyo a la industria del séptimo arte.

“Hoy somos testigos de una revolución del talento de la gente de Medellín, y precisamente, la llegada de los Premios Macondo evidencia el potencial que esta industria audiovisual y sus sectores asociados tienen aquí,” destacó la secretaria de Desarrollo Económico, Paula Andrea Zapata Galeano.

Los premios también tendrán un componente académico llamado Semillero Macondo, que consiste en tres días de charlas con 18 de los nominados.

Será un encuentro con el público y la industria para conocer experiencias. Para ellos, se programarán temáticas actuales que se escogen en conjunto con la Comisión Fílmica de Medellín.

Adicionalmente, la ciudad tendrá, en teatros, centros culturales, universidades, entre otros, durante un mes y medio, la jornada denominada Rumbo a los Macondo, una programación hasta el 30 de noviembre.

Dentro de la selección de películas colombianas están Pájaros de verano, Pelucas y Rock and Roll, Somos calentura, El sendero de La Anaconda, En el taller, Ganges, Homobotanicus, La mujer de los 7 nombres, The Smilling Lombana, Yo no me llamo Rubén Blades, Mamá al volante, Nadie nos mira, Cómo te llamas, Adiós entusiasmo, Alma de héroe, Amalia, Angustia, Candelaria, El Piedra, El silencio del río, Entre nosotros, La Caleta, La medium del venerable y Pa las que sea papá.

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a profesionales dedicados a los diferentes oficios del quehacer cinematográfico en Colombia. Organiza y produce los Premios Nacionales de Cine. Asimismo, realiza proyectos y eventos a favor de la formación, promoción, investigación y desarrollo de esta industria.

Entre 2018 y 2019, en Medellín se han rodado, con acompañamiento de la Administración Municipal, aproximadamente, 19 cortometrajes, 15 comerciales, 17 producciones de televisión internacional, 6 videoclips, 20 videos musicales y 15 largometrajes, 7 programas de televisión nacional y local, 3 series web y 8 videos institucionales.

Desde la Alcaldía de Medellín, entre 2016 y 2019 se ha impactado a 3.500 personas a través de talleres formativos, adicionalmente, se han apoyado 54 proyectos con estímulos FilMedellín, 13 han participado en festivales internacionales, se han efectuado 80 asesorías a producciones, se gestionaron 370 permisos de rodajes mediante la Ventanilla Única y se acompañaron 14 producciones internacionales provenientes de Alemania, Estados Unidos, Holanda, Israel, Perú y Reino Unido.