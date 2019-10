Presidente del Concejo critica votación de migrantes

El último anuncio que fue entregado por el gobierno nacional en donde permitirá a 1.600 extranjeros que se encuentran en Colombia participar en el proceso electoral este domingo, no fue muy bien recibido por los dirigentes políticos en la región y ha encendido las alarmas por este hecho.

En la zona de frontera se ha reprochado la cifra dada a conocer por el gobierno nacional, indicando que esta cantidad es aún mayor porque muchos de los extranjeros tienen doble nacionalidad y acudirán a las urnas para escoger mandatarios que no conocen.

José Leonardo Jácome Carrascal presidente del concejo de Cúcuta, afirmó a Caracol Radio que esta situación se presentaba en anteriores elecciones pero que en esta se espera que muchos extranjeros participen por el alto flujo migratorio.

“A mí lo que me preocupa es y con toda honestidad se los digo es el tema de los venezolanos y colombianos repatriados, se habla de unos 60.000 que van por primera vez a ir a las urnas en Norte de Santander, cosa que me parece ilógica, además los desmanes y desordenes que se puedan presentar porque ellos van a estar es ahí haciendo cola, inclusive hasta se quedaran en los puestos de votación, es un tema que le hemos dicho al coronel Palomino para que garantice y salvaguarde los puestos de votación y que no se vayan a presentar de pronto disturbios que vayan a entorpecer este proceso” dijo el concejal.

Jácome Carrascal afirmó que las autoridades deben aumentar los operativos y el patrullaje el día de las elecciones para evitar inconvenientes.