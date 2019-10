SENA realiza Foro de Economía Naranja para impulsar industrias en Cartagena

Con el propósito de dinamizar el crecimiento de las industrias creativas en Cartagena y Bolívar, el SENA realizará este jueves 24 de octubre el I Foro de Economía Naranja 2019 como aporte económico al desarrollo de la Región.

El evento, que se realizará en la Casa del Marqués del Premio Real de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, permitirá el encuentro de emprendedores y empresarios de las industrias creativas, quienes disfrutarán de una nutrida agenda académica basada en temáticas como emprendimiento, innovación, nuevas tendencias y casos de éxitos; además de Rueda de Negocios, para establecer contactos, acuerdos comerciales y explorar nuevos mercados; y el Pabellón de Artes y Oficios para la muestra de productos de los emprendimientos presentes.

El I Foro de Economía Naranja 2019, convoca a emprendedores de las Artes Escénicas y el Patrimonio (pintores, escritores, escultores, fotógrafos, artesanos, etc.); de las Industrias Culturales (escritores, empresarios de teatro, danza, compositores, artistas, músicos, etc.); y de Creaciones Funcionales (diseñadores gráficos, youtubers, influenciadores, desarrolladores web, comunicadores sociales, etc.) que desarrollen procesos creativos con opción de escalonamiento y ventas.

Jaime Torrado Casadiegos, director regional del SENA en Bolívar, señaló que “El SENA es el brazo operativo de la Economía Naranja, y es por ello que buscamos dinamizar emprendimientos, creando alianzas y convirtiendo a este Foro, en una plataforma útil para aquellos emprendedores que deseen explorar nuevos mercados y expandir su oferta”.

“La entrada al Foro no tendrá costo pero se permitirá el ingreso hasta completar el aforo del auditorio Rodolfo Martínez Tono. Hemos extendido invitación a empresarios y emprendedores que deseen profundizar sus conocimientos alrededor de la Economía Naranja, al igual que los retos y oportunidades que ésta presenta”, informó el directivo.

El Foro cuenta con la participación de representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Secretaría de Educación Distrital, Universidad de Cartagena, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Fundación Máscaras, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Fundación Champeta Caribe, colectivo de artistas “Los Heroicos” y Fondo Mixto de Cultura.