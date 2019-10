Duros reparos al alcalde de Motavita en medio de emergencia humanitaria

El secretario de Desarrollo de Tunja, Guillermo Jiménez Pinzón, sostiene que desde hace dos años se le ha exhortado al alcalde Quintero explore varias posibilidades para solucionar el problema de agua potable, desde entonces, según Jiménez, el alcalde “parece que no ha hecho nada y lo que ahora reciben es una solicitud de venta de agua en bloque”.

Y es que ante la compleja situación que padecen los habitantes de Motavita, (Boyacá) por falta de agua potable, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tunja y la empresa de acueducto Veolia se han reunido mesas técnicas para establecer una solución sobre dicha problemática, pero el alcalde del municipio, Helí Quintero, ha estado ausente.

Se precisa que teniendo en cuenta el aspecto de ayuda humanitaria y de emergencia, se había apoyado con el suministro de unos carro-tanques a la ESE, ancianato y colegios en el municipio de Motavita, sin embargo, pensando en la crisis, se organizó una mesa técnica con Veolia en donde se cuantificó la ayuda humanitaria tal como quedó plasmado en el acta de Gestión del Riesgo Departamental.

En consecuencia, se concluyó que se suministraría entre cuatro y cinco carro-tanques diarios por un lapso de 15 días para dar atención a la emergencia humanitaria sin que ello, según Jiménez Pinzón, se convierta en un usuario permanente por falta de gestión del alcalde Quintero.

“De esos dos años acá pues no ha sido posible porque ni siquiera hemos podido hablar con él, en ninguna de las reuniones que hemos tenido se ha hecho presente. De hecho, sabemos que desde la Gobernación de Boyacá se suministraron unos recursos para la perforación de un pozo profundo; tengo entendido que no se ha podido hacer por algún tipo de gestión no ejecutada desde la administración (Motavita)”, dijo Jiménez Pinzón.

A pesar de la grave problemática, el alcalde de Motavita, Helí Quintero, dijo que su falta a la última reunión se debió a dificultades de tipo personal, y que en su lugar asistió un delegado, el secretario técnico de gestión del Riesgo local.

Dice que acudió a todas las instancias para que la Alcaldía de Tunja le vendiera agua porque el municipio llevaba 20 días, en algunos lugares sin recibir una gota de agua, mientras se adecua y optimiza un sistema de acueducto.

Con respecto a dichas obras, según Quintero, “han sido obstaculizada por los habitantes de la vereda La Carbonera para llevar agua a la comunidad de Salviar y Centro que son quienes requieren este líquido vital”.

En cuanto a la solicitud de venta de agua potable por parte del Helí Quintero, desde la Alcaldía de Tunja solicitaron a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) se aclare si existe o no impedimentos para comercializarla a otros municipios.