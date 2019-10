Amenazado registrador de Saladoblanco, Huila

El registrador encargado del municipio de Saladoblanco en el Huila, Víctor Julio Díaz Figueroa recibió una amenaza directa en las últimas horas, causando alarma en la población. Díaz Figueroa desde hace 25 años es funcionario de la Registraduria, de los cuales 22 ha ejercido como registrador del municipio de Isnos.

Se trata de un panfleto que lo intimida respecto a su desempeño para la elección de alcalde que se efectuará el próximo 27 de Octubre. El panfleto fue dejado en un cuadernillo que el registrador utilizaba durante una capacitación electoral.

El escrito anónimo, fue filtrado en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con el registrador, las amenazas se dan porque luego que en una reunión de seguimiento electoral, como registrador informara que no permitirá el acceso de teléfonos móviles en los sitios de votación, e indicó que: “la corrupción no viene de los funcionarios de Registraduría; sino de los políticos, y que lucharía contra la corrupción porque existe mucha corrupción en la política”.

Además fue enfático en afirmar que “aunque reciba amenazas, no me dejaré intimidar, y tampoco me iré del municipio, cumpliré con mi función durante el día electoral”

Díaz Figueroa, ayer presentó ante la Fiscalía correspondiente, y desde ayer cuenta con esquema de seguridad de la Policía en su lugar de trabajo y vivienda en Saladoblanco.

En el Huila, son once municipios en los que se mantiene la alerta por alteraciones en el orden público durante los comicios del próximo domingo, entre estos municipios están: Acevedo, Aipe, Algeciras, Garzón, Guadalupe, La Plata, Neiva, Palermo, Pitalito, Saladoblanco y Tarqui.

