Luis Pérez pide urgen intervención militar en las cárceles

Debido al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, advirtió que en conjunto con los alcaldes de los municipios, en principio buscarán cupos o ampliaciones en algunas cárceles de esas localidades o subregiones del departamento.

“Nosotros vamos a trabajar desde la Secretaría de Gobierno para que los alcaldes puedan tener una participación. (Buscar) Un proceso de solución que sea satisfactorio, que los alcaldes puedan dar soluciones en el camino, en algunos casos, ampliar cárceles como en Santa Fe de Antioquia”, explicó el mandatario seccional.

Insistió en su convicción en que el país requiere una ley que modifique el sistema penitenciario, porque se ha identificado que “no es rentable” tener 30 o 40 delincuentes de alta peligrosidad, y que cada uno de estos delincuentes tenga “una oficina digital dentro de las cárceles”, para seguir cometiendo delitos como extorsión o microtráfico.

Según el gobernador Pérez Gutiérrez, ante este panorama, ha manifestado que se requiere una intervención militar en las cárceles.

“En un momento pedí una intervención militar en las cárceles, porque es muy extraño que en las cárceles no puede haber celular y todos los delincuentes tienen hasta diez celulares; no puede haber computadores y todos tienen computadores, no puede haber fiestas y hay champaña, y hay tortas de cumpleaños, y hay caviar, es decir, que los que más sufren en una cárcel son los pobres, porque quienes pueden sacar y tener recursos, dineros de la ilegalidad, tienen todas las comodidades”.

Para el gobernador Luis Pérez, es urgente fortalecer el Inpec, para una mejor respuesta al sistema penitenciario.