Candidato Óscar Pérez afirma que no tiene el brazalete

Tal como lo señaló Caracol Radio, pese a la comunicación del director nacional encargado del Inpec, el capitán (R) Celiano Rivera Bermúdez, mediante la cual afirmó que ya se le instaló un brazalete electrónico al candidato a la Alcaldía de Bello, Óscar Andrés Pérez Muñoz.

Sin embargo, en la cuenta oficial de la senadora Paola Holguín, por segunda ocasión, el candidato Pérez Muñoz, desmintió que tenga un dispositivo electrónico en el cuerpo.

“Y aprovecho también porque siguen circulando las noticias falsas y aquellas cuentas falsas de redes sociales, que sirve como caja de resonancia para desprestigiar, le decimos que soy respetuoso de la justicia; hoy no tengo ningún brazalete en los pies, en las manos, ni en ningún lado, aquí no tenemos nada… () me disculpan las medias que son feítas, pero son las de la época”, dijo en la red social twitter.

Insistió en que pese a la campaña de desprestigio, y se declaró confiado en que ganará el próximo domingo en la jornada electoral.

Caracol Radio había conocido que el aspirante aún no tiene el dispositivo electrónico, debido a que se está cumpliendo la orden del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello, que hace varios días revocó esa decisión y habría confirmado que no es necesario el brazalete electrónico, pero se mantiene la prohibición de salir del país, y la autorización de proseguir su actividad política.

La fuente consultada por Caracol Radio también indicó que el director encargado del Inpec no podía dar esa orden ni asegurar que el señor Pérez debía tener o asegurar que ya tenía el dispositivo, por ser un estamento superior el que ordenó lo contrario y estaría incurriendo en fraude procesal.

Este miércoles se analizará con mayor detenimiento la situación suscitada, debido al malentendido que está generando este hecho de carácter político y judicial, y conocer la decisión del Inpec.

La información del capitán (R) Celiano Rivera Ramírez deriva del fallo a una tutela que interpuso el señor Harold Humberto Serna Patiño, contra el fallo del Juzgado Segundo municipal del circuito de Bello.

