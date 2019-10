Alcalde de Neira pagará de su bolsillo parte del transporte escolar

El alcalde de Neira (Caldas), Marino Murillo Franco denunció que desde hace un mes está gestionando ante el concejo de la localidad una adición al presupuesto que permita pagar el transporte escolar para lo que le resta del año en el municipio.

De acuerdo con el mandatario la corporación negó la iniciativa argumentando que los recursos no estaban en los bancos y que faltó planificación en el presupuesto de esta vigencia a lo que el mandatario aclaró que el mismo fue aprobado en el 2018 por los mismos concejales y por unanimidad.

“Neira sólo tiene cerca de 700 millones de pesos para educación de los cuales 350 millones los maneja el municipio y los 350 millones restantes los rectores de la instituciones educativas de acuerdo con la cantidad de alumnos”.

Murillo Franco aseguró que el transporte escolar en Neira vale 600 millones de pesos. La gobernación da 140 millones de pesos y 460 millones deben ser aportados por la administración local, pero que deben cubrir otros programas como el paquete escolar, las pruebas Saber, Plan de Administración Escolar.

“No pueden decir que falta planificación. Nosotros con los recursos que van llegando vamos haciendo adiciones, lo cual es permitido por la ley, y deben ser aprobadas por el concejo pero si no lo hacen nosotros debemos hacer unas reducciones en otros programas de tipo social”.

Aclaró que ahora debe solucionar con recursos propios, cerca de 20 millones de pesos y con el apoyo de comerciantes y personas con capacidades económicas, esta situación para que los jóvenes que van a Manizales a estudiar carreras técnicas, tecnológicas o universitarias no dejen de asistir a clases lo mismo que quienes viven en la zona rural y no pueden llegar fácilmente a la cabecera municipal en este época de lluvias.

“Este dinero no cubre todo el programa pero lo soluciona por unos días mientras un juez se pronuncia, porque estamos analizando la posibilidad de instaurar una acción de tutela, o la Gobernación contrata el transporte aunque ya me indicaron que no tienen recursos”.

