Inescrupulosos ofrecen subsidios de vivienda en nombre de Pacífico III

Desde la concesión Pacífico III denuncian que personas externas a la entidad están engañando a la comunidad pidiendo documentos para subsidios de vivienda que no existen, aclaran que la entidad no otorgan dichos beneficios, ni tiene alianzas con el estado para ello, pues aclaran que el proceso de compra de predios es de manera particular y la negociación con propietarios y moradores, se hace de manera personal y directa por los colaboradores autorizados que están debidamente identificados con uniforme y carné.

El gerente de la Concesión Pacífico III, Santiago Pérez Buitrago, pide a la comunidad que se ha visto afectada que “por favor establezcan los canales de comunicación con nosotros para hacer las denuncias correspondientes, en este momento la concesión Pacífico III, no entrega ningún tipo de subsidio distinto al que nos expide la resolución 545 de la ANI”.

Señala que “para los moradores y propietarios de la unidad funcional 5 ubicada entre La Felisa y La Pintada, es importante que sepan que el personal de la concesión siempre se identifica con el carné, tienen el uniforme donde se identifica claramente la Concesión Pacífico III, los carros de la concesión normalmente están identificados con el logo correspondiente, así como con el de la ANI, esa es la manera en la que la gente podrá identificarnos claramente”.

Advierten que desde hace cuatro años que la concesión trabaja en el sector, por lo que los funcionarios son en su mayoría reconocidos por la comunidad y cuando hay cambios en el personal, los nuevos colaboradores van acompañados por compañeros que tienen cercanía con la comunidad, explican que esto no es manejado a través de llamadas telefónicas, sino que hacen presencia de manera directa.

Para realizar las denuncias o verificar información, los ciudadanos pueden dirigirse a las oficinas de Atención al Ciudadano ubicadas en el contenedor de la estación de servicio antes de llegar a La Pintada y en Puerto Nuevo de La Felisa, así como también pueden comunicarse vía celular en el #793 o los tenemos y redes.

