Señalan candidato a alcaldía de Magangué de ser propietario de parqueadero

El candidato a la alcaldía de Magangué por el Partido Liberal, Carlos Cabrales y dos concejales son señalados en redes sociales de estar detrás del negocio del parqueadero municipal desde el año 2017.

Dicho parqueadero era depósito de motocicletas que inmovilizaban las autoridades y el dinero del recaudo por las multas terminaba al parecer en una empresa particular.

Ante esto Carlos Cabrales se defendió y manifestó: “Esas son calumnias de la campaña contraria, no hay ningún proceso e mi contra, primero porque no tengo ninguna propiedad en la ciudad de Magangué, no tengo parqueadero, nunca he hecho parte de una sociedad con esos rasgos comerciales.”

En el pasado el candidato fue ponente de la privatización del Tránsito.