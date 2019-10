En Cartagena proponen instaurar acción de cumplimiento contra el DANE

Nuevamente los concejales de la ciudad llamaron la atención del gobierno distrital y nacional para que Cartagena, no sea castigada por diez años con una estadística inferiores a su población real y no se prive a la ciudad de recursos e inversiones importantes.

El concejal conservador Oscar Marín indicó que el Censo Poblacional miente y no se puede seguir atendiendo a una población que según el DANE son de 900 mil personas y en realidad se atienden a más de un millón doscientas mil personas. Marín Villalba indicó que con solo tomar el listado de las personas vinculadas al régimen subsidiado y contributivo de salud sobrepasa esa cantidad.

Por su parte, el representante de la bancada de la U, César Pión González hizo el llamado al alcalde Pedrito Pereira Caballero, para que demande el acto administrativo emitido por el DANE en el que se establece que la población de Cartagena es de 973.045, por considerarlo inexacto.

Lea también: Pedrito Pereira pide a Consejo Consultivo insistir en revisión de censo

"Si no se actúa frente a este acto administrativo vamos a quedar como el coronel que no tiene quien le escriba. Es importante no lamentarnos y actuar prontamente para evitar que se vulneren los derechos de la ciudad", señaló.

Américo Mendoza, concejal de la Alianza Social Independiente, ASI, expresó que este tema del Censo Poblacional se ha convertido en una queja permanente y que Cartagena ha sido víctima de un sicariato estadístico, en donde han desaparecido como por arte de magia, más de 200 mil habitantes.

“El Concejo de Cartagena debe pedir la renuncia del director del DANE. El DANE dio unos resultados ramplones y por ello, propuso instaurar una Acción de Cumplimiento, en contra de esta entidad Nacional, solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para ver si por la vía judicial, se le reconoce a Cartagena su totalidad de habitantes.