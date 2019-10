Rechazan que la JEP, acepte en su jurisdicción, al coronel Bayron Carvajal

Al conocerse que la Jurisdicción Especial para la Paz, habría decidido aceptarlo en su jurisdicción al condenado coronel Bayron Carvajal a más de 57 años de prisión por la Masacre de Jamundí, sur del Valle, familiares de las víctimas expresaron su rechazo, ya que ese hecho nada tuvo que ver con el conflicto armado y se perpetró por asuntos ligados directamente al narcotráfico, como lo probó la Justicia con la condena.

“Acompañamos la voz de los familiares de las víctimas, policiales, agentes y oficiales de las Fuerzas Militares y solicitamos a la Procuraduría General de la Nación apelar esa decisión”, sostuvo el senador Roy Barreras, negociador de Paz y firmante del Acuerdo, que le dio vida a la JEP.

Para Barreras, no se creó la JEP para que se ocupara de los delitos comunes ni de los crímenes atroces por fuera del marco del conflicto que hayan cometido guerrilleros, paramilitares, ni agentes del Estado.

“La JEP no puede convertirse en lavadero de sentencias de delitos que nada tuvieron que ver con el conflicto armado entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de la Farc que es el asunto para el que fue creada la Justicia Especial para la paz y el Sistema Integral de Justica, Verdad, Reparación y No Repetición. En este sistema no pueden excusarse los autores materiales e intelectuales de otros crímenes, como esta atroz masacre que todavía enluta a la policía colombiana”, puntualizo Roy Barreras.