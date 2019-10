VIDEO: Así robaron el busto de Cabrón

En las últimas horas se conoció que fue robado el Busto del restaurante Cabrón ubicado en Cabecera.

En un video se observa cómo dos hombres en un carro blanco parquean frente al restaurante y con sus rostros cubiertos se bajan del vehículo y con herramientas especiales quitan el busto en menos de un minuto.

Uno de los socios de este connotado restaurante es el hijo del exalcalde Rodolfo Hernández, Rodolfo José Hernández se pronunció en redes sociales rechazando lo sucedido.

"Esta ciudad esta terrible. Me encuentro con la sorpresa de que nos robaron el busto de El Cabrón. ¿Hasta dónde ha llegado la delincuencia? ¿La necesidad de la gente para comer que nos roban hasta un busto esto no les puede dar ni un peso porque es el único en la ciudad? Dios mío esta ciudad necesita un cambio. ¡Qué peligro!" indicó Rodolfo José.