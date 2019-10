Denuncia de amenazas fueron radicadas en marzo de 2019: Luis Peláez

Con bastante sorpresa e incluso preocupación, recibió el Diputado de Antioquia por el Polo Democrático, Luis Peláez, las declaraciones del comandante de la policía del departamento el coronel Geovanny Buitrago, quien aseguró que el Corporado no había puesto en conocimiento de las autoridades las denuncias por amenazas e intimidaciones que había recibido hace varios meses. El Diputado Peláez lo desmintió con una carta fechada del cuatro de Marzo del 2019.

El también candidato para ser reelegido en la duma departamental, aseguró, que el mismo coronel Buitrago hace cerca de seis meses le había recomendado informar sobre la serie de situaciones que amenazaban su integridad y lo hizo mediante un escrito que hizo llegar al despacho del oficial. En la misiva explicaba que en ese momento estaba siendo objeto de seguimientos, llamadas intimidantes e incluso un ingreso violentó a su residencia.

Vea también: Diputado Peláez no había denunciado amenazas, confirma la Policía

“Y me parece muy complicado que el comandante de policía las desconozca, simplemente por no admitir la responsabilidad de que no se ha hechos un estudio serio de mi seguridad y que no se me ha entregado un guardaespaldas o algo que permita que estos suceso no pasen”, recalcó el señor Peláez.

El Diputado continúa criticando el comportamiento del jefe de la policía en el departamento de Antioquia el coronel Geovanny Buitrago, dice que el oficial incluso le recalcó el carácter de confidencialidad de la información.

“De pronto tiene, no sé, miedo por el asunto de que el gobernador de Antioquia es su máxima autoridad y yo le estoy denunciando a su jefe, estoy diciendo que el gobernador es un corrupto, que ha hecho actos de corrupción y yo creo que lo que se pueden tejer son intereses complicados. Yo espero que él mantenga su imparcialidad como comandante de policía de Antioquia, pero hago un llamado al gobierno nacional porque también veo que no hay garantías en la policía de Antioquia”, aseguró el señor Diputado.

Agregó que sigue a la espera de que le asignen un hombre de la policía para su protección, mientras la UNP reevalúa la actualidad en cuanto a su seguridad.