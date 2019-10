Discusión entre candidato a gobernación y secretario de gobierno de Caldas

En un Comité de Seguimiento Electoral realizado el día de hoy en el que participaron la Registraduría, la Procuraduría, la secretaría de gobierno departamental, la Misión de Observación Electoral (MOE), entre otras entidades que velan por el correcto funcionamiento de la época pre electoral, el candidato a la gobernación de Caldas Camilo Gaviria Gutiérrez irrumpió la intervención del secretario de gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita para manifestar su disgusto, ante lo que él considera una falta de garantías a su candidatura.

“Confiamos plenamente en la Registraduría, en la Policía y en el Ejército, pero hoy nuevamente el secretario de gobierno nos ataca, claramente no tenemos garantías por parte de la gobernación de Caldas” manifestó el candidato.

El secretario de gobierno departamental, ratificó que las garantías no se brindan solo desde su cargo y manifestó que fue él quien se sintió atacado por parte del candidato, “me sentí agredido por él porque no permitió mi instalación en el comité electoral, eso me parece una falta de respeto hacia mí como ciudadano y como servidor público” expresó Piedrahita.

También explicó que el gobernador no es quien brinda garantías en el proceso electoral, afirmó que la Registraduría es quien debe garantizar la democracia y la transparencia. “Estas garantías no las da ni el gobernador de Caldas ni su delegado. El comité electoral está conformado por ocho miembros, entonces no podemos decir que no hay imparcialidad en el departamento".

