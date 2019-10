En cinco municipios de Córdoba solicitan alcalde ad hoc para las elecciones

La gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, informó que en cinco municipios del departamento solicitaron alcalde ad hoc para las elecciones del próximo 27 octubre.

Dos alcaldes se declararon impedidos para actuar como primeros mandatarios de sus municipios el día de las elecciones. Se trata de Francisco Alean Martínez, de Montelíbano, y Juan Carlos Yances Padilla, de Los Córdobas.

En otros tres municipios, candidaturas han solicitado a la Gobernación de Córdoba la designación de alcaldes ad hoc para la contienda electoral. Las solicitudes provienen de los municipios de Lorica, Ciénaga de Oro y Cereté.

“Las solicitudes de Ciénaga de Oro, Lorica y Cereté han llegado a mi despacho, pero yo les voy a dar traslado a la Procuraduría, porque yo no puedo dirimir si ellos están impedidos o no. Esos tres no lo solicitan los propios alcaldes, sino que lo piden terceros. Y formalmente los alcaldes de Montelíbano y Los Córdobas se declararon impedidos, ya nosotros designaremos el alcalde ad hoc”, dijo la Gobernadora.

Las solicitudes para la designación de alcaldes ad hoc se hace porque algunos mandatarios locales tienen parientes o allegados aspirando a los primeros cargos municipales.

A propósito de este tema, el secretario de gobierno municipal de Cereté, Pedro Reza García, manifestó en diálogo con Caracol Radio que en el municipio de Cereté no hay quejas de los partidos políticos que den motivo para el nombramiento de un alcalde ad hoc de cara a las elecciones.

Sus declaraciones contrastan con la solicitud presentada a la Gobernación de Córdoba por parte de la campaña de Luis Antonio Rhenals, que exige el nombramiento de manera inmediata de un alcalde ad hoc para el municipio de Cereté.

Como se recodará, el alcalde de Cereté, Elber Chagui Saker, debería declararse impedido, esto según la camapaña de Luis Antonio Rhenals, porque se encuentra en el tercer grado de consanguinidad por ser tío del candidato Raimon Chagui Flórez. perteneciente al partido político Centro Democrático.