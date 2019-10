Diputado Peláez no había denunciado amenazas, confirma la Policía

La Policía de Antioquia comenzó las averiguaciones para esclarecer los hechos denunciados por el diputado y candidato a la Asamblea departamental, Luis Peláez, según los cuales fue víctima de un atentado contra su vida cuando se desplazaba entre Segovia y Medellín.

En las primeras indagaciones, la Policía Nacional encontró que en el Spoa no hay registro de denuncias de amenazas interpuestas por el diputado Luis Peláez.

“Las unidades están investigando lo denunciado, no conocemos denuncias relacionadas de atentados o amenazas, estuvimos investigando en el Spoa y no hay registradas, el diputado no tiene esquema de seguridad”, reveló el comandante de la Policía Antioquia, coronel Geovanny Buitrago.





Hasta el momento, al diputado le fueron entregadas medidas de autoprotección ya que hace 10 meses la Unidad Nacional de Protección le negó el esquema de seguridad por considerar que tenía bajo nivel de riesgo pese que el diputado asegura que ha recibido amenazas por sus actividades políticas y de oposición.

“Estamos haciendo la ruta de atención, de recibir las denuncias, ya hicimos el estudio balístico al vehículo y se le entregaron las medidas de autoprotección”, concluyó el coronel Buitrago.