Easyfly y Satena iniciarán vuelos de Medellín a Cali y Tolú

Las aerolíneas Easyfly y Satena anunciaron nuevas frecuencias aéreas desde los aeropuertos José María Córdova y Olaya Herrera con las terminales aéreas de Cali y Tolú.

Easyfly iniciará el 8 de noviembre los vuelos a Cali, desde Rionegro con seis frecuencias diarias, lo que representa 21 mil sillas en los aviones ATR 72 que tienen una capacidad de 70 sillas.

La tarifa por trayecto inicia en 106.740 en cualquier canal de venta y los horarios de salida desde Antioquia en semana son desde las 6:50 a.m. y hasta las 10:15 p.m.; los sábados de 6:50 a.m. a 7:10 p.m., y volarán cinco frecuencias y los domingos, el horario de salida empezará a las 9:55 a.m. y finalizará a las 10:15 p.m., también con cinco frecuencias.

Desde el 18 de noviembre Satena volará entre el Olaya Herrera y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, con un valor por trayecto de 119.830 pesos. Los vuelos serán de lunes a viernes.

La estatal Satena también abrirá la Ruta Medellín-Tolú, de manera estacional por vacaciones y las frecuencias y horarios variarán.