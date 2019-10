Piden a Salud Vida atención a paciente con cáncer de seno en Manizales

Familiares de Mariana Castaño Orozco, una mujer de 30 años de edad que vive en Manizales y que fue diagnosticada con cáncer de seno, aseguran que la EPS Salud Vida no le está cumpliendo con el tratamiento y los medicamentos que requiere.

Aseguran que el cáncer le hizo metástasis en varias partes de su cuerpo como la columna, cráneo y cerebelo.

Jhon Fredy Orozco López, tío de la paciente afirma que fue a Salud Vida para que le autorizaran los medicamentos y le dieron sólo una parte pero no el tratamiento completo.

“La pido a la EPS que por favor sean más generosos con los pacientes. Esa enfermedad invadió a mi sobrina y necesitamos salvarla porque para nosotros significa mucho”.

El familiar indicó que lo mandan de un lado para el otro y les dicen que se debe esperar porque no tienen los medicamentos y que algunos medicamentos los han tenido que comprar.

“Siempre me emboban y me dicen que los van a entregar y en este momento me mandaron para Barranquilla a reclamarlos allá”.

Mariana es madre de un niño de 11 años y responde por él y por sus padres y fue diagnosticada hace siete meses con cáncer de seno.

