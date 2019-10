Alcalde asume defensa de las foto multas y no las suspenderán

La administración municipal ha emprendido la defensa jurídica de la demanda que ordenó suspender con medida cautelar la concesión encargada de los procesos de recaudo de la secretaria de tránsito, el cambio y mantenimiento de la red semafórica y las foto detenciones en varios puntos de Cúcuta

El alcalde ha indicado que este proceso se realizó para mejorar la movilidad en la ciudad y que en su momento el municipio no contaba con los recursos para poder realizar el cambio de los semáforos que datan desde 1980 y ya presentaban fallas reiterativas en su funcionamiento.

Cesar Omar Rojas Ayala mandatario de los cucuteños, le dijo a Caracol Radio que se defenderé esta decisión que ha generado buenos resultados para la ciudad y ha contribuido en la disminución de los accidentes de tránsito en las vías donde están los dispositivos.

“Le responderemos al juez de la republica que ha hecho el fallo correspondiente, es que aquí le dice a la alcaldía que suspendan pero recuerde que la alcaldía concesiono este servicio por 30 años entonces estamos analizando, le he presentado un proyecto de acuerdo al concejo municipal para que me de herramientas para yo poderme mover en el presupuesto por que en estos momentos tengo las manos atadas porque no tengo autorización para hacer ningún movimiento, hay que buscar los recursos correspondientes y esto no es fácil, es un fallo complicado que va a traer problemas económicos para la ciudad de Cúcuta por que la concesión demanda al municipio, vamos a dar la respuesta en derecho al juez de la república” dijo el alcalde

Rojas Ayala afirmó que las demandas interpuestas por este proceso serán contestadas y que todos los procesos se realizaron amparados en la ley que establece el uso de cámaras para sancionar multas de tránsito.