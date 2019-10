Ramos y Quintero cancelan participación en debate de Telemedellín

Los candidatos Alfredo Ramos y Daniel Quintero que lideran intención de voto para la alcaldía de Medellín según las encuestas, cancelaron en las últimas horas su participación en el debate programado por el canal local Telemedellín para este domingo.

Aunque en las cartas enviadas al medio de comunicación por parte de ambas campañas se manifiesta incompatibilidades de agenda, la cancelación también obedecería al supuesto favorecimiento político que se estaría haciendo en las deliberaciones, y que han sido denunciadas en repetidas ocasiones por varios candidatos.

El debate que fue programado de manera extemporánea también iba a ser retrasmitido por el canal Teleantioquia, pero ante los cuestionamientos habría desistido de la alianza.

“Mi campaña cuenta con un comité de agenda por medio del cual se citan los espacios con ocho días de anticipación y ya he adquirido compromisos previamente imposibles de postergar. Espero poder acompañarlos en un debate futuro, si así ustedes lo creen conveniente” manifestó en candidato Daniel Quintero en la carta de cancelación enviada al canal local.

Igualmente el aspirante Alfredo Ramos expresó en su cuenta oficial de Twitter: “Fui invitado ayer por la noche a un debate a llevarse a cabo este domingo. Me excuso por motivos de agenda. Había pedido que se me informara con mayor anticipación. Este domingo estaré recorriendo Medellín todo el día y no podré acompañarlos. Nos vemos en otros debates”.