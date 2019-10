La devaluación del dólar, la demanda en el mercado por consumo de café, los altos niveles de producción de Brasil y Vietnam, el bajo precio del café en la bolsa de Nueva York, el apoyo del gobierno nacional y la búsqueda de alternativas que permitan a los caficultores mejorar sus condiciones, fueron temas estratégicos para el encuentro de la Federación Nacional de Cafeteros que tuvo lugar en Corferias Bogotá, con la feria Cafés de Colombia Expo 2019.

Sobre esto Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de cafeteros enfatizó que “A Colombia no le queda sino un camino, y es la calidad del café, Colombia no puede pensar en nada distinto que no sea, especializar su café, volverlo cada vez más fino, volverlo cada vez más especial y dispararles a esos mercados que tienen toda la disposición, todo el consumo para pagar mejores precios por el producto colombiano”.

Señala que la tasa de cambio del dólar actual ha mitigado el impacto del bajo precio que plantea la bolsa de Nueva York que regularmente está por debajo de un dólar, sin embargo, de acuerdo con las cantidades en ventas y volumen de inventarios, se puede deducir que el consumo es más alto de lo que se ha señalado, lo que genera otras alternativas.

“Las devaluaciones han ayudado, para que el productor local, en el caso de Colombia con precios por encima de 800 mil pesos, por lo menos podamos sobrevivir una cosecha más y esperamos el próximo año mejores precios”, dijo Vélez Vallejo.

Explicó que luego de haberse reunido en pasados días con industriales de Europa, la perspectiva de precio puede ir mejorando, no de manera acelerada, pero podrá manejarse por el orden de un dólar y 1,20 para el próximo año.

Por otra parte indicó que “la cosecha que acaba de recoger Brasil a duras penas da para tener suficiente café para el consumo internacional, estamos en un mundo que todavía demanda más y más café”, esto frente al crecimiento de ventas del 2% lo que refiere un volumen de demanda cercano a los tres millones de sacos más cada año para satisfacer el consumo.

Lea También: Aumenta el mercado para los productos de la Licorera de Caldas

Vea todas nuestras emisiones por Facebook Live en @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas, síganos en Twitter @CaracolCaldas, Instagram @MagdaJimenaRíosCaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.