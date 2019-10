Con arma blanca, hieren a taxista en Cartagena

Trasladar una carrera hasta el barrio Huellas Alberto Uribe, por poco le cuesta la vida a un conductor de taxi que presta sus servicios en la estación Terminal de Transporte de Cartagena.

En hechos que son investigados por parte de la Policía, el taxista recibió un corte en su hombro derecho y fue despojado de sus pertenecias al parecer, por dos hombre que habían solicitado minutos antes el desplazamiento.

Aunque la identidad del lesionado no fue de público conocimiento, el presidente de "SINCOTAXTAR" (organización que agrupa al gremio) hizo un llamado y pidió a las autoridades no bajar la guardia frente a los delicuentes. Por el hecho no se registraron capturas.