Empresario olvidó bolso con 36 millones en un restaurante y lo recuperó

Un empresario barranquillero recuperó el bolso que había olvidado desde el viernes, en un restaurante al norte de Barranquilla, y en el que se encontraban su computador y una suma de dinero de 36 millones de pesos, según el reporte entregado por las autoridades.

El hallazgo se dio gracias a un mesero del restaurante Nancy Cabrera en Plaza del Parque, que de inmediato dio a viso a sus jefes y estos al reconocer qué había dentro del bolso, contactaron a las autoridades.

"Muy agredecido con Dios y con Nancy de verdad por cómo junto con la Policía Nacional me ubicaron, me contactaron y me insistieron, afortunadamente llegó el maletín otra vez a mis manos con todas las cosas", explicó el empresario.

El hombre dijo que no se había percatado de la situación, pero fue a través de una llamada de la Policía que se dio cuenta que no tenía el bolso en su poder y con el cual pagará el dinero a provedores de su negocio.

Lea también: El emprendimiento de psicólogos en Barranquilla que brinda consejos online

Nancy Cabrera, propietaria del establecimiento, aseguró que esto es un mensaje para demostrar que existen personas honradas y que de esta manera se da una imagen positiva al turista que viene de afuera.

Por su parte la Policía Metropolitana de Barranquilla en cabeza del General Mariano Botero, Comandante de la Regional 8, destacó la acción del restaurante e invitó a los ciudadanos a acudir a las autoridades ante este tipo de casos.