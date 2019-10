Ambulantes reprochan a alcaldía pronunciamiento sobre monto en productos

Posterior al pronunciamiento que realizó la alcaldía de Cúcuta sobre el precio o costo de la mercancía que están vendiendo los ambulantes que puede superar los dos millones de pesos, los líderes de este sector informal en el centro de Cúcuta han indicado que a pesar de sonar como una gran cantidad de dinero no lo es.

Los vendedores afirmaron que los productos cada vez son más costosos y tener una cantidad de productos extendidos en las aceras no significa que tengan grandes recursos, y que todo el dinero se reinvierte para poder seguir en las labores informales.

Jorge Morales quien es el presidente del sindicato de los vendedores ambulantes, le dijo a Caracol Radio que los que venden productos como prendas de vestir o tecnología son los que tienen un mayor costo.

“Al doctor Jimmy Cardenas le queremos decir que en estos momentos dos millones de pesos no nos hacen millonarios, muchos de los vendedores tienen este plante pero por que los productos son costosos, por lo menos un plante de bolsos para poder venderlo no se baja de un millón de pesos y fuera de esos seguimos siendo bien pobres, nosotros estamos en las calles es por necesidad y no por gusto o es que acaso en Cúcuta hay muchos empresas que den empleo a la población” dijo el líder de los ambulantes.

Morales indicó que a pesar de los anuncios de los operativos que se han hecho por parte de la alcaldía, ellos continuaran en las calles vendiendo estos productos al no tener otra forma de llevar el sustento a los hogares de los vendedores informales.