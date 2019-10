"Casualidad o Causalidad", una mirada al primer libro de Jeanette Sánchez

Con tan solo 22 años, Jeanette Sánchez Lasso, una caldense de corazón y alma cartagenera, cumplirá en pocos días el sueño de muchos: publicar su primer libro. Esta joven estudiante de derecho de la Universidad de Cartagena escribió a la par de su carrera, una novela de 28 capítulos a la que llamó "Casualidad o Causalidad", y será publicada por la prestigiosaeditorial Planeta en el mes de diciembre.

Desde los 5 años, Jeanette encontró la motivación para escribirle a su mamá un poema, y desde entonces no se ha detenido su matrimonio con las letras. Cuando ingresó en la Universidad, pensó que era el momento para escribir una obra completa, y a escasos días de materializarse ese proyecto, Caracol Radio dialogó con ella, con el ánimo de conocer más sobre su faceta de escritora, el combinar una carrera tan difícil como Derecho con la escritura de un libro, y qué podrán encontrar los lectores en Casualidad o Causalidad.

Caracol Radio: ¿Cómo nace la Jeanette escritora?

Jeanette Sánchez: Cuando tenía 6 años, en el día de la madre quise darle a mi mamá algo diferente. Así que le escribí un poema, y cuando lo leyó se puso a llorar y yo no entendía por qué. Me decía 'por qué llora si el poema es para que sea feliz'. Desde ese momento supe que tenía ese talento de escribir, a mí nunca me gustaron las muñecas, siempre quería escribir y tener libros.

CR: ¿Qué escribió hasta que empezó el proyecto de la novela Casualidad o Causalidad?

J.S: Me dediqué a escribir poemas y ensayos reflexivos, pequeñas historias cortas y cotidianas, relatos en general, hasta que empecé a escribir Casualidad,

CR: ¿Cómo se decide por escribir una novela?

J.S Eso también fue posible gracias al impulso de mi madre. Ella me decía que yo podía dar más y escribir sobre la vida, sobre las cosas que afectan a la sociedad como tal y fue cuando decidí de lleno introducirme en ese mundo de letras y empecé a escribir la novela. Tomé uno de mis ensayos reflexivos y ese fue el que se convirtió en Casualidad.

CR: ¿Tuvo referentes, libros o escritores reconocidos que sirvieran de guía para su novela?

J.S: En realidad no. Es más un conjunto de todo lo que he vivido y leído. Quiero ser yo misma, no quería que me dijeran que escribo como tal o cual persona. Quería que dijeran 'ella es ella y es única' y por eso considero que este libro tiene plasmada mi esencia, no lleva la esencia de nadie más.

CR: ¿De qué trata la novela Casualidad o Causalidad?

J.S: La novela más que todo releja los acontecimientos que más nos afectan a nosotros en la sociedad. La empecé a escribir por la necesidad de darle a las mujeres unos tips referentes a los engaños que los hombres algunas veces hacen. A medida que fui avanzando, me dí cuenta que no solo engañaban los hombres sino nosotras también. Entonces Casualidad se transformó en una novela que le da señales a todas las personas que se enamoran de alguien a primera vista, y quieren de lleno lanzarse a ese amor y no descubren lo que en realidad es la otra persona. No se dan cuenta.

La novela no solo se enfoca en los engaños, sino también en temas como el suicidio, la violencia sexual, la drogadicción, más que todo ese tipo de cosas que a veces la gente mira con miedo y son un tabú a la hora de enfrentarlas. En ese orden de ideas, la novela está dedicada a todas las personas, a niños, jóvenes, ancianos, cualquier persona. Y es una obra que yo considero que puede tocar las fibras del corazón de quien la lea.

CR: ¿La vida de Jeanette marcó lo que pasa en Casualidad o Causalidad?

J.S: No, en realidad no. Y mis allegados me preguntan de dónde salieron todas esas ideas que se plasmaron allí. Entonces creo que es un don que Dios me dio de poder tener en mi vida esa necesidad de escribir algo que no he vivido, pero quiero que la gente lo sienta. Es decir, que realmente yo pueda decirle a las personas 'esto es lo que está pasando, esto te puede afectar o beneficiar' sin la necesidad de haberlo vivido yo.

Uno como escritor siempre se llena de lo que las personas le dicen, le cuentan, de lo que uno lee o ve, porque la vida te influye pero uno también puede influir en la vida, entonces más que una experiencia personal, fue eso, todo lo que he venido observando de la gente y experiencias que me rodean, aunque no me toquen.

CR: ¿Qué tipo de personajes hay en Casualidad o Causalidad? ¿Hay alguno que sea 'especial' para Jeanette?

J.S: Hay una variedad de personajes muy interesantes en la novela. Seguramente cada lector se identificará con alguno de ellos. Los personajes principales son Sara y Daniel. Daniel, por ejemplo, es un chico que tiene un trastorno de la personalidad que a primera vista no es fácil descubrirlo. Y más aún cuando Sara se enamora de él, porque uno no quiere ver los defectos de su pareja. Pero a medida que se va leyendo la novela se van viendo cosas que sorprenden, que nadie espera.

Es como cuando tú ves un árbol, que tiene muchísimas ramas, todas las ramas tienen el mismo origen, pero siempre tendremos una rama preferida. El libro es eso, distintos personajes en los que cada quien podrá encontrar su propia esencia en uno de ellos.

CR: ¿Por qué ese título de 'Casualidad o Causalidad'?

J.S: El título es algo curioso porque mucha gente cree que tiene que ver con mi carrera de abogada. Y no tiene nada que ver con eso. Más que todo fue porque la gente siempre dice 'ay qué casualidad' o 'fue el destino'. Y yo pienso que eso no siempre es así, que son causas que generan un efecto. Todo lo vamos relacionando a veces a que fue un accidente o algo inesperado, pero en realidad uno no piensa en qué hice yo para que ese momento sucediera.

Entonces la novela es algo que te muestra a ti que todo proviene de una causa, que todas las situaciones o efectos que hay en la vida fue por algo que los ocasionó, algo que los originó, y esa es la esencia del libro como tal.

CR: ¿Cómo es estudiar derecho y escribir un libro de 28 capítulos?

J.S: Yo diría que es fácil, para mí lo fue. Cuando tú amas lo que eres y lo que haces no es difícil conquistar tus objetivos. Desde muy pequeña decidí dedicarme más al mundo de las letras que a las fiestas y al ruido. Mi madre siempre ha sido muy especial y un refugio permanente para alimentar este talento, por lo que siempre me sentí cómoda en casa, dedicada a las letras. Entonces cuando empecé a estudiar derecho me dí cuenta que me complementaba. Me enseñó a ser más objetiva, más razonable, a redactar de una mejor manera, mezclé esas dos pasiones y para mí era muy fácil.

CR: ¿Qué esperas que pase con Casualidad o Causalidad y qué sigue para Jeanette la escritora?

J.S: Yo quiero seguir escribiendo y seguir con mis dos carreras como lo he venido haciendo. Quiero escribir más libros. Respecto a Casualidad, pues espero llegar a mucha gente, que pueda tocar las fibras de su corazón y que los lectores puedan de una u otra manera también acercarse un poco más a Dios, porque entre otras cosas, Casualidad toca muchos temas que la gente a veces no entiende. A veces juzgamos y no sabemos por qué, y gracias a la novela espero que puedan entender muchas situaciones de la vida que en ocasiones nos pasan y no sabemos por qué. Es como una oportunidad de ser mejores un poquito.

Yo espero que esta obra pueda llegar tanto a un niño de 5 años que su mamá decida leerle el libro, como a un anciano que esté en su casa sentado en la mecedora y diga que quiere leer la obra después de leer el periódico o escuchar las noticias.