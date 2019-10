Sociedad Hidroituango afirma que irá hasta el final en demanda a EPM

El gerente (e) de la Sociedad Hidroituango, Óscar Jaramillo, advirtió que agotarán todas las instancias judiciales en el proceso de demandan contra EPM para que respondan por el incumplimiento en el hito 7 contenido en el contrato de ejecución de la megaobra.

Este pronunciamiento fue hecho luego de que Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, aseguró que la organización empresarial no accederá a las pretensiones de los procesos judiciales que emprendió la Sociedad Hidroituango por reclamaciones ante el incumplimiento en la operación de la hidroeléctrica, cuya construcción, entró en emergencia en abril de 2018.

En este caso, si no se llega a una conciliación, la Sociedad Hidroituango, accionista mayoritaria del proyecto, acudirá a un Tribunal de Arbitramento para que dirima el conflicto o en el debido caso lo haría un juez administrativo.

Vea también: Cierre de vía al suroeste causa millonarias pérdidas a caficultores

“Cada uno defiende su posición si no se establece un acuerdo habrá un tercero que dirima, EPM defiende su posición diciendo que no ha lugar con estos cobros o multas, nosotros en cambio estamos convencidos de ello; esperamos llegar a un buen acuerdo y no irnos a un pleito largo, pero si corresponde así será”, aseguró el señor Jaramillo.

El hito 7 se refiere al compromiso de entrada en operación de la central eléctrica ubicada en el norte de Antioquia.

-.-